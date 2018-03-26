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СамГТУ вышел в финал международных соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF 2018
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СамГТУ вышел в финал международных соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF 2018 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Команда Magic-Hat из СамГТУ стала 17 из 1097 команд со всего мира в рамках отборочного тура открытых международных соревнований по информационной безопасности VolgaCTF 2018. Это одни из крупнейших ежегодных состязаний в области информационной безопасности. VolgaCTF в 8 раз проходит при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области и института информатики, математики и электроники Самарского университета. Формат — традиционный для специалистов в сфере кибербезопасности — Capture the flag. Команды состязаются в защите собственных ресурсов, а также в поиске уязвимостей у ресурсов противника.
Из 1097 команд-участников около 900 команд — из-за рубежа. Топовые строчки наряду со специалистами из Самары занимают МГУ МИФИ МФТИ, ВШЭ, НГУ, американские, польские, французские, португальские, тайваньские, немецкие, австрийские и греческие участники.
Фото: Алексей Гришин
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