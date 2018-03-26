СамГТУ вышел в финал международных соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF 2018

Команда Magic-Hat из СамГТУ стала 17 из 1097 команд со всего мира в рамках отборочного тура открытых международных соревнований по информационной безопасности VolgaCTF 2018. Это одни из крупнейших ежегодных состязаний в области информационной безопасности. VolgaCTF в 8 раз проходит при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области и института информатики, математики и электроники Самарского университета. Формат — традиционный для специалистов в сфере кибербезопасности — Capture the flag. Команды состязаются в защите собственных ресурсов, а также в поиске уязвимостей у ресурсов противника.