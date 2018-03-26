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«Запорожец» из Северной Осетии стал призером чемпионата Европы по автотюнингу
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«Запорожец» из Северной Осетии стал призером чемпионата Европы по автотюнингу 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
«Запорожец» под названием Zero optimistic car из Северной Осетии занял третье место в финале чемпионата Европы по автозвуку и тюнингу, который проходил в австрийском Зальцбурге с 22 по 25 марта, сообщил «Это Кавказ» хозяин машины Сергей Мусаилов.
Житель Владикавказа и его желтый «Запорожец» Zero optimistic car соревновались в категории «тюнинг». Первое место в этой категории досталось представителям Германии, второе — авто из Финляндии, а третье — российской машине.
Как рассказал Мусаилов корреспонденту «Это Кавказ», одним из основных его соперников был автомобиль из Германии — трехкратный чемпион Европы. «У немцев был лучше звук, у нас тюнинг. Их машины почти ни одна не едут. Думали, что тут у нас один из козырей. Однако „спринт“ отменили», — сказал автомобилист.
Он также добавил, что «немцы были в шоке от мангала в авто, наливателя коктейлей и прочной инсталляции».
По словам Мусаилова, он уже давно мечтал посоревноваться на европейском уровне. «Нужную для поездки сумму собрать полностью не смог. Но покорить Европу было моей мечтой, поэтому недостающие средства взял в кредит», — отметил владелец «Запорожца».
Мусаилов создавал свой шедевр тюнинга больше семи лет и почти сразу начал участвовать в различных российских автоконкурсах. Его Zero четырежды становился чемпионом России по автозвуку и тюнингу.
Чемпионат, который проходит под эгидой ЕММА (European mobile media association), является крупнейшим событием в своей области. Помериться силами в Зальцбург съехались 300 лучших машин из 18 стран Европы. Сборная России в этом году состояла из восьми автомобилей.
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