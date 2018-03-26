Танцы «Хрустальной звезды»

В ОМЦ «Химик» завершился фестиваль-конкурс «Хрустальная звезда-2018» по ансамблям, группам и дуэтам бального танца, в рамках которого прошли чемпионат и первенство Омской области по ансамблям.

В танцевальных стартах приняли участие 16 коллективов из Омска, Тары, Крутой Горки, Лузино, а также Уфы — в общей сложности около 400 человек.

Награды были разыграны в 24-х номинациях. Самой многочисленной по составу оказалась группа «Юниоры 2+1, дуэт, латина». Судьям было непросто определить лучших. В итоге «золото» поделили две пары: Артём Храпов и Ирина Мох из СДЮСШОР №35, а также Данил Петерс и Виктория Гракович, представлявшие коллектив «Фантазия».

Номинацию «Дети 2+1, латина» выиграли девочки из ДЮСШ №30 «Реверанс», покорившие публику и судей «Зажигательным ча-ча-ча».

В состязаниях юниоров победителями стали танцоры из клубов «Step by step», «Кристалл», «Фаворит» (Уфа) и ДЮСШ «Крутая горка». В детских номинациях победу праздновали младшие представители этих клубов, а также воспитанники коллективов «Крылья», «Фантазия», «Данс-колледж» и «Эдельвейс» (Лузино).