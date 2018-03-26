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Дриусси: приложу все усилия для того, чтобы отсутствие Кокорина не сильно сказалось на результатах «Зенита»
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Дриусси: приложу все усилия для того, чтобы отсутствие Кокорина не сильно сказалось на результатах «Зенита» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Аргентинский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал травму своего одноклубника, форварда сборной России Александра Кокорина. «Он проводил просто блестящий сезон. Насколько я знаю, лучший в его карьере. Его травма стала для нас шоком. Надеюсь, что он вернётся и станет ещё сильнее. Что касается ответственности, конечно, я её понимаю. Приложу все усилия для того, чтобы отсутствие Кокорина не сильно сказалось на наших результатах», — приводит слова Дриусси Sport24.
Кокорин получил повреждение крестообразных связок колена и был прооперирован. Сроки восстановления россиянина составят 4–5 месяцев.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе будет прооперирован в Риме.
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