Дриусси: приложу все усилия для того, чтобы отсутствие Кокорина не сильно сказалось на результатах «Зенита» 

Аргентинский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал травму своего одноклубника, форварда сборной России Александра Кокорина. «Он проводил просто блестящий сезон. Насколько я знаю, лучший в его карьере. Его травма стала для нас шоком. Надеюсь, что он вернётся и станет ещё сильнее. Что касается ответственности, конечно, я её понимаю. Приложу все усилия для того, чтобы отсутствие Кокорина не сильно сказалось на наших результатах», — приводит слова Дриусси Sport24.
Кокорин получил повреждение крестообразных связок колена и был прооперирован. Сроки восстановления россиянина составят 4–5 месяцев.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе будет прооперирован в Риме.