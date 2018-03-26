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Кузьмина: не хватило трёх очков до победы в КМ, не скоро забуду такое поражение
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Кузьмина: не хватило трёх очков до победы в КМ, не скоро забуду такое поражение 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Биатлонистка Анастасия Кузьмина, представляющая Словакию, подвела итоги прошедшего сезона. «Привет, друзья! Вот и возвращаемся домой. Закончился самый успешный сезон в моей спортивной карьере. Это было для меня очень эмоционально, сложно и так здорово. Надеюсь, что и вы чувствовали и переживали то же самое вместе со мной. Свидетельствуют об этом все ваши сообщения, за которые я вам очень благодарна. В сезоне-2017/18 у меня получилось завоевать золото и два серебра Олимпийских игр, „Малый хрустальный глобус“ за спринты, „Малый хрустальный глобус“ за пасьюты. Кроме того я заняла второе место в общем зачёте. Трёх очков не хватило для победы. Я была так близка к этой цели и боролась, как могла. Но как говорится, выигрывает сильнейший, а победитель только один! Конечно, я расстроена и, думаю, ещё не скоро забуду такое поражение. Никогда не считала себя спортсменкой, способной выступать на высоком уровне в ходе всего сезона, но верила, что нет ничего невозможного. Прекрасно понимаю, что конкуренция сильна, поэтому горжусь своими успехами. А поражения — неотъемлемая часть спорта и жизни. Поэтому ещё раз благодарю вас за поддержку и понимание», — написала Кузьмина в своём «инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Анастасии Кузьминой.
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