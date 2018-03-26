Словацкая биатлонистка Кузьмина не скоро забудет поражение в общем зачете Кубка мира

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина не скоро забудет проигрыш финской спортсменке Кайсе Мякяряйнен победу в общем зачете Кубка мира. Об этом сообщает ТАСС.

"Закончился самый успешный сезон в моей спортивной карьере, это было для меня очень эмоционально, сложно и так здорово. Надеюсь, что и вы чувствовали и переживали то же самое вместе со мной. Свидетельствуют об этом все ваши сообщения, за которые я вам очень благодарна", — написала Кузьмина на своей странице в инстаграме.

Она добавила, что для победы, которая была очень близка, не хватило трех очков.

"Но, как говорится, выигрывает сильнейший, а победитель только один. Конечно, я расстроена и думаю, еще не скоро забуду такое поражение.

Никогда не считала себя спортсменкой, способной выступать на высоком уровне в течение целого сезона и наконец-то верила, что нет ничего невозможного. Прекрасно понимаю, что конкуренция сильна, и поэтому все же горжусь своими успехами, а поражения — неотъемлемая часть как спорта, так и жизни", — добавила спортсменка.

Ранее сообщалось, что Кузьмина уступила Мякяряйнен в борьбе за Большой хрустальный глобус.