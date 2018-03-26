Ещё
Словацкая биатлонистка Кузьмина не скоро забудет поражение в общем зачете Кубка мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Словацкая биатлонистка Кузьмина не скоро забудет поражение в общем зачете Кубка мира 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина не скоро забудет проигрыш финской спортсменке Кайсе Мякяряйнен победу в общем зачете Кубка мира. Об этом сообщает ТАСС.
"Закончился самый успешный сезон в моей спортивной карьере, это было для меня очень эмоционально, сложно и так здорово. Надеюсь, что и вы чувствовали и переживали то же самое вместе со мной. Свидетельствуют об этом все ваши сообщения, за которые я вам очень благодарна", — написала Кузьмина на своей странице в инстаграме.
Она добавила, что для победы, которая была очень близка, не хватило трех очков.
"Но, как говорится, выигрывает сильнейший, а победитель только один. Конечно, я расстроена и думаю, еще не скоро забуду такое поражение.
Никогда не считала себя спортсменкой, способной выступать на высоком уровне в течение целого сезона и наконец-то верила, что нет ничего невозможного. Прекрасно понимаю, что конкуренция сильна, и поэтому все же горжусь своими успехами, а поражения — неотъемлемая часть как спорта, так и жизни", — добавила спортсменка.
Ранее сообщалось, что Кузьмина уступила Мякяряйнен в борьбе за Большой хрустальный глобус.
Газета.Ru: последние новости
Экс-игрок "Зенита" Булавин: трагедия в Кемерово может объединить футболистов Игрок "Зенита" Дриусси прокомментировал травму Кокорина Экс-тренер "Боруссии" отказался возглавить "Баварию"
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас42
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Плющенко обратился к Загитовой157
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение