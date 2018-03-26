Все гостиницы к ЧМ-2018 в Калининграде будут открыты к 1 мая

КАЛИНИНГРАД, 26 марта. / ТАСС /. Все гостиницы, которые строятся в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года, будут открыты для приема посетителей с 1 мая. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

"Регион взял на себя обязательства относительно средств размещения. Две гостиницы уже введены в эксплуатацию, и еще по двум завершаются работы — номера уже мебелируются. С 1 мая они уже будут запущены для приема посетителей", — рассказал Рольбинов.

11 апреля стадион в Калининграде примет первый тестовый матч, в котором сыграют клубы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — местная «Балтика» и самарские «Крылья Советов». «Что касается улично-дорожной сети на первом тестовом матче, то она будет использована полностью, за исключением восточной эстакады. Она не будет готова к тестовому матчу, сегодня мы эту тему обсуждали. Стоит задача завершить работы ко второму тестовому мероприятию (21 апреля — прим. ТАСС)», — отметил Рольбинов.

"Параллельно будут вестись работы по благоустройству прилегающей территории, в частности засев травы", — добавил Рольбинов.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).