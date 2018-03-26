Московские школьники выиграли астрономическую олимпиаду

На Всероссийской олимпиаде по астрономии ученики московских школ завоевали девять дипломов из пятнадцати и заняли первое место в неофициальном командном зачете. Об этом сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.

Москву представляли 38 ребят из 14 столичных школ. Добиться высокого результата в этой дисциплине позволила систематическая работа, которая ведется в столичных кружках, в Московском планетарии и в Государственном астрономическом институте имени П. К. Штернберга.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии проходил в Волгограде с 20 по 25 марта.