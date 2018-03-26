Воронежский «Факел» усложнил своё положение в турнирной таблице чемпионата 

Воронежская команда за 9 месяцев забила всего 14 голов.
Со снегом справились, а вот с соперниками нет. Воронежский «Факел» существенно усложнил своё положение в турнирной таблице Чемпионата. «Сине-белые» и без того давно пребывают на самом её дне, так ещё и в минувшие выходные увеличили своё отставание от предпоследнего места на совсем уж неприличные 6 очков. Зато локальную победу над погодой могут смело праздновать сотрудники воронежского стадиона. Повторения снежной игры недельной давности на этот раз не было. Если у «Факела» и остались принципиальные соперники в нынешнем сезоне, то это — «Зенит-2». Обе команды стоят на вылет из чемпионата, и каждой жизненно важно набирать хоть какие-то очки. Поначалу казалось, что на кочковатом, но вычищенном от снега воронежском поле больше по душе играть хозяевам. «Факел» активно начал матч и создал неплохой момент уже на первых минутах. Ещё лучше получилось в быстрой контратаке. Михаил Афанасьев получил мяч в штрафной, ловко развернулся и зачем-то проверил на прочность перекладину ворот. Каркас выдержал. До конца тайма у «Факела» было ещё как минимум два шанса, чтобы открыть счёт. В обоих случаях гостей выручали вратарь и нерасторопность воронежского нападения. Ну, а во втором тайме по классической схеме за расточительность грянуло наказание. Первые попытки «Зенита», правда, были похожи на аналогичные промахи хозяев, но вот на 81 минуте Андрей Панюков всё-таки попал. К этому моменту дети подающие мячи уже вовсю грелись чаем, а болельщики на трибунах кутались в пледы. Мартовский футбол — удовольствие для стойких. Однако и сектора для болельщиков, и поле на сей раз успели очистить от снега. Погода перестала быть оправданием, тренерам после игры удалось поговорить о футболе. — «Факел» стал уставать немножко на таком поле всё время прессинговать, атаковать. Этим мы и воспользовались в концовке. А превзошли мы их всё-таки в том, что мы свой момент реализовали, в отличие от «Факела», — отметил главный тренер ФК «Зенит-2» Константин Зырянов. — Хромает у нас, очень сильно хромает, реализация. В четырёх турах мы не забили ни одного мяча. В каждой игре мы создаём, не реализуем, а одна наша ошибка приводит к такому результату, — сообщил главный тренер ФК «Факел» Павел Гусев. После 29 игр чемпионата «Факел» прочно обосновался на последнем месте турнирной таблицы. По-другому и быть не могло, учитывая, что команда за 9 месяцев забила всего 14 голов — худший результат в лиге. Возможность поправить статистику представится воронежцам уже в эту субботу. «Факел» дома примет соседей — курский «Авангард». Евгений Касилов, Павел Редькин