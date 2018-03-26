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«Монпелье»: ФБР, почему в ворота наших соперников уже год не назначают пенальти?
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«Монпелье»: ФБР, почему в ворота наших соперников уже год не назначают пенальти? 

Чемпионат.com 1 час назад
Французский «Монпелье» в своём «твиттере» опубликовал юмористический ролик, посвящённый тому, что в ворота соперников команды не назначали пенальти в течение года.
Под роликом клуб упомянул ФБР, таким образом якобы обращаясь с просьбой расследовать историю с 11-метровыми. В последний раз судьи назначали пенальти в пользу «Монпелье» в марте 2017 года. С того момента прошёл год, и серия по-прежнему продолжается.
В настоящий момент «Монпелье» занимает седьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1.
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