«Монпелье»: ФБР, почему в ворота наших соперников уже год не назначают пенальти? 

Французский «Монпелье» в своём «твиттере» опубликовал юмористический ролик, посвящённый тому, что в ворота соперников команды не назначали пенальти в течение года.
Под роликом клуб упомянул ФБР, таким образом якобы обращаясь с просьбой расследовать историю с 11-метровыми. В последний раз судьи назначали пенальти в пользу «Монпелье» в марте 2017 года. С того момента прошёл год, и серия по-прежнему продолжается.
В настоящий момент «Монпелье» занимает седьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1.