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Россиянин Сиваков стал лучшим молодым велосипедистом многодневки в Италии
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Россиянин Сиваков стал лучшим молодым велосипедистом многодневки в Италии 

Чемпионат.com 1 час назад
Российский велосипедист Павел Сиваков, представляющий британскую команду «Sky», признан лучшим молодым гонщиком многодневки «Неделя Коппи и Бартали», которая прошла в Италии.
Для российского спортсмена это был первый старт в сезоне. Он завершил многодневку на четвёртой позиции, а победу в общей классификации одержал партнёр Сивакова по команде — итальянец Диего Роза.
Ещё один российский велосипедист Ильдар Арсланов, представляющий команду «Газпром-Русвело», занял 76-ю позицию в общей классификации. Всего в многодневке принимали участие 157 спортсменов.
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