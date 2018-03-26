Россиянин Сиваков стал лучшим молодым велосипедистом многодневки в Италии 

Российский велосипедист Павел Сиваков, представляющий британскую команду «Sky», признан лучшим молодым гонщиком многодневки «Неделя Коппи и Бартали», которая прошла в Италии.
Для российского спортсмена это был первый старт в сезоне. Он завершил многодневку на четвёртой позиции, а победу в общей классификации одержал партнёр Сивакова по команде — итальянец Диего Роза.
Ещё один российский велосипедист Ильдар Арсланов, представляющий команду «Газпром-Русвело», занял 76-ю позицию в общей классификации. Всего в многодневке принимали участие 157 спортсменов.