Ещё
В Самаре провели Единый день ГТО
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Самаре провели Единый день ГТО 

Волга Ньюс 1 час назад
В торжественной церемонии открытия принял участие и.о.министра спорта Самарской области Андрей Харин.
В первой половине дня прошел финальный этап соревнований среди команд воспитанников дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара в возрасте 6-7 лет. По итогам спортивной программы соревнований в «Полосе препятствий ГТО» победителем стал детский сад № 378, 2 место занял детский сад № 407, 3 место у детского сада № 83. Юные участники также смогли выполнить нормативы комплекса. Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями и дипломами. Все участники получили сувениры с символикой комплекса ГТО и сертификаты участников от министерства спорта Самарской области.
Одним из главных событий стала торжественная церемония награждения знаками отличия за успешное выполнение нормативов испытаний комплекса ГТО в 2017 году.
Также в рамках мероприятия состоялось официальное и тестовое выполнение нормативов ГТО для участников в возрасте от 6 до 70 лет и старше по отдельным видам испытаний.
На протяжении всего праздника работали интерактивные площадки по мини-ориентированию, настольным играм, детские надувные аттракционы. Любой желающий смог принять участие в конкурсе и розыгрыше призов, среди которых сувенирная продукция с символикой комплекса ГТО и сертификаты на посещение фитнес-клуба «МТЛ Арена», сообщает министерство спорта Самарской области.
Волга Ньюс: последние новости
Команда Самарской области приняла участие в III интеллектуальной олимпиаде ПФО. ХК "Лада" стала 45-й в Европе по средней посещаемости домашних матчей Дарья Касаткина стала 11-й ракеткой мира
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После проката Загитовой заплакали»21
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас41
Экс-защитник «Зенита» Шкртел проглотил язык2
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:14
Экс-защитник «Зенита» Шкртел проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение