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Есть ли польза от школьных олимпиад, за которые необходимо платить?
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Есть ли польза от школьных олимпиад, за которые необходимо платить? 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
Сегодня для выявления ребят с выдающимися способностями проводится ряд олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов. Все они направлены на выявление и развитие у учеников различных способностей, повышение к научно-исследовательской и творческой деятельности. Как сообщают в министерстве образования и науки Самарской области, на территории региона ежегодно проводится более 250 областных мероприятий, самым значительным из которых является всероссийская олимпиада школьников. В ней на разных этапах от школьного до заключительного бесплатно принимают участие учащиеся 4-11-х классов. В случае победы на региональном этапе и направлении на заключительный этап все участники команды и руководитель получают финансовое обеспечение из бюджета Самарской области.
В министерстве подчеркивают, что обучающиеся принимают участие в конкурсах на добровольной безвозмездной основе. «Родители должны помнить, что в соответствии с законом „Об образовании в Российской Федерации“, взимание платы за участие во всероссийской олимпиаде школьников, в олимпиадах и иных конкурсах, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, не допускается», — сообщили в областном ведомстве.
Подобной точки зрения придерживаются и в департаменте образования Самары. «Нами не организуются и не проводятся платные олимпиады, — рассказали в городском ведомстве. — Кроме того, департамент образования не осуществляет рассылку в общеобразовательные учреждения информационных писем о платных дистанционных и очных олимпиадах. Однако в отдельных общеобразовательных учреждениях учителя инициируют участие учащихся в платных дистанционных олимпиадах (например, для учащихся начальных классов „Кенгуру“, Медвежонок» и т. д.)".
Данные олимпиады действительно предусматривают плату в размере 70-100 рублей с ученика. При этом сами организаторы дистанционных испытаний подчеркивают, что конкурсы не имеют официального статуса и их результаты не могут служить дополнительным бонусом на вступительных экзаменах в вузы. «Основная цель — дать ребятам почувствовать удовольствие от решения задач и сформировать интерес и уважение к математике», — говорится на сайте олимпиады по математике «Кенгуру».
Таким образом, дипломы, предоставляемые по итогам подобных платных олимпиад, можно добавить в школьное портфолио, но они не дают преимуществ при поступлении в учреждения среднего и высшего профессионального образования. При этом в департаменте образования Самары предупреждают, что школьник может участвовать в таких конкурсах только по желанию и при согласии его родителей.
"Предложение принять участие в платных олимпиадах должно быть доведено до сведения родителей на собрании, информирование через детей является неправомерным, — отмечают чиновники. — Участие всего класса не является мотивировкой для участия каждого конкретного ученика. Если учителя и администрация школы заставляют всех учащихся участвовать в обязательном порядке, это является противозаконным. О случаях подобных нарушений следует сообщить в отдел организации деятельности общеобразовательных учреждений департамента по телефону (846) 332-23-25".
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