В областном центре проходит региональный этап конкурса противопожарной тематики для школьников

Более 80 школьников из Приволжского и Уральского федеральных округов приняли участие в очно-заочных этапах конкурсов противопожарной тематики, стартовавших в Самаре. В двухдневной программе состязаний предусмотрено также проведение научно-практической конференции «Мир в наших руках», смотр дружин юных огнеборцев и первенство по мини-футболу на кубок Самарского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. Площадку школьникам предоставил музейно-выставочный комплекс истории и развития региональной пожарной охраны.