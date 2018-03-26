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В областном центре проходит региональный этап конкурса противопожарной тематики для школьников
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В областном центре проходит региональный этап конкурса противопожарной тематики для школьников 

ТРК Губерния 1 час назад
Более 80 школьников из Приволжского и Уральского федеральных округов приняли участие в очно-заочных этапах конкурсов противопожарной тематики, стартовавших в Самаре. В двухдневной программе состязаний предусмотрено также проведение научно-практической конференции «Мир в наших руках», смотр дружин юных огнеборцев и первенство по мини-футболу на кубок Самарского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. Площадку школьникам предоставил музейно-выставочный комплекс истории и развития региональной пожарной охраны.
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