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Конкурс танцевального искусства пройдет в Капотне
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Конкурс танцевального искусства пройдет в Капотне 

Префектура Юго-Восточного административного округа 54 минуты назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Открытый конкурс танцевального искусства «Бал Терпсихоры», посвященный 200-летию Мариуса Петипа, пройдет во дворце культуры «Капотня».
Как сообщили организаторы, конкурсанты представят свои достижения в нескольких номинациях: народный танец (стилизация и народно-сценический танец), классический танец (балет, демиклассика), современный танец, социальные парные танцы (сальса, аргентинское танго и так далее), эстрадный танец, акробатический танец (танец, этюд, шоу), восточные танцы, спортивный бальный танец (постановочный танец).
Участвовать в фестивале смогут конкурсанты в возрасте от пяти лет. Фестиваль пройдет 05 и 06 апреля по адресу: Капотня, 2-й квартал, 20а. Гала-концерт и награждение победителей состоится 26 апреля. Узнать более подробную информацию можно по телефонам: 8 (495) 355-32-65, 8 (495) 355-19-38.
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