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«Реал» рассматривает шесть кандидатур на усиление центра своей защиты
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«Реал» рассматривает шесть кандидатур на усиление центра своей защиты 

Soccer News 48 минут назад
Фото: Soccer News
Так, в сферу интересов королевского клуба входят Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Леонардо Бонуччи ("Милан"), Лукас Эрнандес, Хосе Хименес (оба — «Атлетико»), Клеман Лангле и Симон Кьяер (оба -"Севилья").
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