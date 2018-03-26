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Моуринью провел переговоры с Умтити
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Моуринью провел переговоры с Умтити 

Советский спорт 49 минут назад
По данным источника, португалец провел встречу с защитником «Барселоны» и обещал тому контракт с зарплатой в 9 млн евро за сезон.
«Барселона» сообщила Умтити о намерении продлить контракт
Отмечается, что французский футболист недоволен позицией сине-гранатовых, которые не хотят платить ему такие деньги и готов переехать на «Олд Траффорд».
Ранее сообщалось, что сумма отступных за 24-летнего игрока составляет 60 млн евро. «Барселона» пытается договориться с Юмтити о новом соглашении, чтоб прописать другую сумму, но футболист требует повышения зарплаты.
В нынешнем сезоне француз провел во всех турнирах за каталонский клуб 33 матча.
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