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Костромича-похитителя зарплат выдали подгоревшие деньги
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Костромича-похитителя зарплат выдали подгоревшие деньги 

Kostroma.Today 51 минуту назад
Фото: Kostroma.Today
Буйские полицейские раскрыли кражу 217 тысяч рублей, узнал KOSTROMA.TODAY. Деньги были похищены из кассы сельскохозяйственного предприятия в селе Сумароково.
По информации пресс-службы регионального УМВД, в дежурную часть полиции обратился директор колхоза. Он рассказал, что пришел утром на работу и не увидел денег, которые были отложены на зарплату сотрудникам.
Выехавшие на место полицейские выяснили, что злоумышленник пробрался в помещение бухгалтерии через окно. В кабинете он вскрыл сейф с помощью электроинструмента.
После этого в местных магазинах начали появляться подгоревшие деньги. Ими расплачивался один и тот же мужчина.
Полицейские установили его личность и пришли к нему в гости. Выяснилось, что раньше 32-летний мужчина работал в этом колхозе. Сначала он отрицал свою причастность к краже денег. Но потом признался. Он рассказал, что идея пойти на преступление пришла к нему спонтанно. Часть денег он спрятал в трехлитровых банках, остальные потратил на покупку продуктов, одежды и мобильных телефонов.
Купюры он подпалил случайно, когда вскрывал сейф болгаркой.
Против молодого человека возбудили уголовное дело.
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