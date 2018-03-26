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Подведены итоги первой недели голосования
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Подведены итоги первой недели голосования 

Наш Теплый стан 48 минут назад
Фото: Наш Теплый стан
Подведены итоги первой недели электронного голосования за талисман праздника «Города Чемпионов», посвященному Дню защиты детей 1 июня в Московском Дворце пионеров!
В Московском Дворце пионеров открыто голосование за талисман, который будет радовать и заряжать позитивной энергией всех, кто придет на праздник 1 июня в Московский Дворец пионеров в «Город Чемпионов»! Напоминаем, что кандидатами стали: Воробей, Белка и Собака. По результатам электронного голосования на первой неделе лидирует Воробей, на втором месте — Собака, на третьем — Белка.
Голосование продолжается!
Чтобы принять участие в голосовании, просто перейдите по ссылке: https://www.survio.com/survey/d/I5N5C2T7A6K2F3Q1H
Голосование закончится в 12:00 2 апреля 2018 года.
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