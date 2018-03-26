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В американскую тюрьму посадили 200 петухов
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В американскую тюрьму посадили 200 петухов 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В американском штате Арканзас 200 петухов попали за решетку за участие в петушиных боях. Об этом сообщает Associated Press.
Птицы были захвачены во время полицейского рейда в городе Де-Куин и содержатся на территории тюрьмы в качестве улики. Их дальнейшую судьбу решит суд.
Уход за петухами поручили заключенным, которые заслужили доверие администрации. Сотрудники организаций, расположенных недалеко о тюрьмы, жалуются, что птицы сильно шумят.
Во время рейда также задержали 137 человек. Из них 34 обвиняются в незаконной организации боев с участием животных, 86 подозреваются в мелких правонарушениях, а остальные присутствовали на петушиных боях в качестве зрителей.
В 2017 году сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш восемь ослов посадили в тюрьму за повреждение растительности возле здания исправительного учреждения. Животные провели за решеткой четыре дня.
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