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Власти Серебряных Прудов опровергли информацию о появлении лис на улицах
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Власти Серебряных Прудов опровергли информацию о появлении лис на улицах 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Информация о появлении лис на улицах в подмосковном городском округе Серебряные Пруды не соответствует действительности, жители могли принять за лис обычных собак, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник администрации городского округа Руслан Керимович.
Ранее жители Серебреных Прудов сняли на видео, как некое животное гуляет по детской площадке. По мнению авторов ролика, это лиса.
«Мы в первый раз слышим, что у нас лисы гуляют, это исключено. Может быть с собакой перепутали, но в настоящие время мы занимаемся отловом собак и отправляем их в приют», — сказал Керимович.
По его словам, когда три года назад появилась информация о разгуливающих по улицам лисах, проблема была решена с помощью ловушек.
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