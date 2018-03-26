Власти Серебряных Прудов опровергли информацию о появлении лис на улицах

Информация о появлении лис на улицах в подмосковном городском округе Серебряные Пруды не соответствует действительности, жители могли принять за лис обычных собак, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник администрации городского округа Руслан Керимович.

Ранее жители Серебреных Прудов сняли на видео, как некое животное гуляет по детской площадке. По мнению авторов ролика, это лиса.

«Мы в первый раз слышим, что у нас лисы гуляют, это исключено. Может быть с собакой перепутали, но в настоящие время мы занимаемся отловом собак и отправляем их в приют», — сказал Керимович.

По его словам, когда три года назад появилась информация о разгуливающих по улицам лисах, проблема была решена с помощью ловушек.