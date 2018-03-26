В 2018 году в «Салават Купере» откроется первый подростковый клуб

Первый подростковый клуб откроется в «Салават Купере» в 3-м квартале 2018 года, сообщает пресс-служба Госжилфонда при президенте РТ.

«Подросток» откроется в доме №11 по ул. А. Арсланова. В клубе будут проходить бесплатные занятия по хореографии, единоборствам, декоративно-прикладному творчеству, шахматам, шашкам, интеллектуальным играм, работотехнике, моделировании и пр. Кроме того, в здании будет расположена студия раннего развития для детей. Для женщин также будут проходить занятия по йоге и кроссфиту.

Напомним, 25 марта в «Салават Купере» жители устроили собрание, на котором высказали свое несогласие с планами по строительству мусоросжигательного завода в Осиново. Кроме того, жители требовали построить в жилом комплексе не три, а четыре детсада, а также не одну, а две школы.