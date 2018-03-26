Ещё
Рахимов: «С Францией легко не будет, они не хотят проигрывать дважды»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рахимов: «С Францией легко не будет, они не хотят проигрывать дважды» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший главный тренер «Локомотива» Рашид Рахимов поделился мнением по поводу товарищеского матча Россия — Франция. Встреча состоится 27 марта в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.
— Что нужно менять нашей команде поражения 0:3 от Бразилии?
— Многое. Мы помним, что если в первом тайме сборная выглядела хорошо и организованно, то во втором ребята стали не успевать за эпизодами или не доигрывать их до конца. Стали позже реагировать на ситуации. На таком уровне, против таких футболистов полсекунды достаточно для того, чтобы соперник опережал и быстро переходил из обороны в атаку. Все-таки скорости и уровень технической оснащенности у бразильцев очень высокие.
— Получается, до перерыва южноамериканцы не выкладывались на сто процентов, а потом включились?
— Нет, просто россияне были еще достаточно свежими и могли неплохо контролировать большинство моментов. Вспоминая матч, первые двадцать пять минут мы провели без мяча, и нам было сложно. Но после того, как организация была сохранена, соперник стал терять мячи, которые наши подбирали. В первом тайме было несколько эпизодов, когда Россия вполне могла забить. Думаю, что с французами легко нам тоже не будет. Такие сборные не хотят дважды проигрывать (ранее"трехцветные" дома уступили Колумбии — 2:3).
— Травму получил Роман Зобнин. Насколько это критично для сборной?
— Не думаю, что две недели, которые у него уйдут на восстановление, это очень страшно. Не стал бы делать из этого трагедии. Роман уже выходил на поле против Бразилии, его возможности тренерскому штабу известны.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Уругвай одолел Уэльс и стал победителем China Cup Шкртел проглотил язык и потерял сознание в матче со Словакией Максимович назвал причину перехода в "Спартак"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас42
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Плющенко обратился к Загитовой157
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение