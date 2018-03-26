Рахимов: «С Францией легко не будет, они не хотят проигрывать дважды»

Бывший главный тренер «Локомотива» Рашид Рахимов поделился мнением по поводу товарищеского матча Россия — Франция. Встреча состоится 27 марта в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.

— Что нужно менять нашей команде поражения 0:3 от Бразилии?

— Многое. Мы помним, что если в первом тайме сборная выглядела хорошо и организованно, то во втором ребята стали не успевать за эпизодами или не доигрывать их до конца. Стали позже реагировать на ситуации. На таком уровне, против таких футболистов полсекунды достаточно для того, чтобы соперник опережал и быстро переходил из обороны в атаку. Все-таки скорости и уровень технической оснащенности у бразильцев очень высокие.

— Получается, до перерыва южноамериканцы не выкладывались на сто процентов, а потом включились?

— Нет, просто россияне были еще достаточно свежими и могли неплохо контролировать большинство моментов. Вспоминая матч, первые двадцать пять минут мы провели без мяча, и нам было сложно. Но после того, как организация была сохранена, соперник стал терять мячи, которые наши подбирали. В первом тайме было несколько эпизодов, когда Россия вполне могла забить. Думаю, что с французами легко нам тоже не будет. Такие сборные не хотят дважды проигрывать (ранее"трехцветные" дома уступили Колумбии — 2:3).

— Травму получил Роман Зобнин . Насколько это критично для сборной?

— Не думаю, что две недели, которые у него уйдут на восстановление, это очень страшно. Не стал бы делать из этого трагедии. Роман уже выходил на поле против Бразилии, его возможности тренерскому штабу известны.