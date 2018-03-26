Диего Бенальо: «Отказал „Челси“ ради „Монако“

Вратарь «Монако» Диего Бенальо считает, что ему рано возвращаться в чемпионат Швейцарии. Также 34-летний футболист подчеркнул, что его не расстраивает роль второго голкипера в команде.

— После почти десяти лет в «Вольфсбурге» я хотел получить еще один опыт, — приводит Blich слова Бенальо. — Познакомитеся с другой лигой. Но всегда есть вопрос, из чего выбирать.

— Вы могли оказаться в «Челси»…

— Да, я им отказал.

— И в «Грассхоппере»…

— Да, но мне рано возвращаться в Швейцарию. Я хотел играть за границей.

— Вы в расцвете сил — почему согласились на роль второго вратаря?

— «Монако» хотел, чтобы два равных вратаря бросили вызов самим себе. Но, конечно же, Даниель Субашич выиграл чемпионат и признавался лучшим вратарем лиги 1 здесь в прошлом сезоне. Я не настолько самонадеянный, чтобы думать вытеснить его из состава сразу же. Задачи второго вратаря разнообразны: я помогаю молодым игрокам, я — связь в команде, я лажу со всеми людьми. К тому же сыграл 10 матчей в этом сезоне: в обоих Кубках, Лиге чемпионов и чемпионате. Стараюсь проявлять себя каждый день и быть готовым, когда выпадет шанс.