В Исландии из-за авторских прав запретили продажу футболок с фанатским кличем

Исландскому карикатуристу Хуглейкуру Даггсону запретили выпускать футболки с известным кличем местных футбольных болельщиков в связи с авторскими правами, сообщает Icelandmonitor.mbl.is.

Карикатурист подготовил серию футболок, посвящённую выходу национальной команды Исландии на чемпионат мира–2018, на которых изображён футболист сборной, выкрикивающий знаменитый клич «Ху» и совершающий хлопки. Клич стал известен на чемпионате Европы 2016 года, на котором сборная Исландии дошла до 1/4 финала.

Торговая палата Исландии посчитала, что «Ху» является копией зарегистрированного товарного знака «Хух». При этом Даггсон отметил, что в оригинальном знаке, из-за которого он не сможет продавать футболки, есть грамматическая ошибка, так как исландцы не пишут букву «х» в конце слов.