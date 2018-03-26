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В Исландии из-за авторских прав запретили продажу футболок с фанатским кличем
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В Исландии из-за авторских прав запретили продажу футболок с фанатским кличем 

Чемпионат.com 44 минуты назад
Исландскому карикатуристу Хуглейкуру Даггсону запретили выпускать футболки с известным кличем местных футбольных болельщиков в связи с авторскими правами, сообщает Icelandmonitor.mbl.is.
Карикатурист подготовил серию футболок, посвящённую выходу национальной команды Исландии на чемпионат мира–2018, на которых изображён футболист сборной, выкрикивающий знаменитый клич «Ху» и совершающий хлопки. Клич стал известен на чемпионате Европы 2016 года, на котором сборная Исландии дошла до 1/4 финала.
Торговая палата Исландии посчитала, что «Ху» является копией зарегистрированного товарного знака «Хух». При этом Даггсон отметил, что в оригинальном знаке, из-за которого он не сможет продавать футболки, есть грамматическая ошибка, так как исландцы не пишут букву «х» в конце слов.
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