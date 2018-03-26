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Ростовские гимнастки взяли «бронзу» первенства России
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Ростовские гимнастки взяли «бронзу» первенства России 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Ростовские спортсменки взяли «бронзу» первенства России по художественной гимнастике в групповых упражнениях.
Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту донской столицы, на прошедших в Казани соревнованиях воспитанницы Ростовского областного училища олимпийского резерва Дарья Железнякова, Ксения Малафеева, Екатерина Куценко, Елена Саркисян, Светлана Кулькова и Анастасия Овчинникова заняли третье место в упражнениях с пятью парами булав.
Всего за победу в первенстве боролись 48 команд.
Участие в соревнованиях приняли гимнастки из 40 регионов России.
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