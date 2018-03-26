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Сергей Юран: «Играть с французами первым номером равносильно харакири»
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Сергей Юран: «Играть с французами первым номером равносильно харакири» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Бывший нападающий сборных СССР, СНГ и России, ныне главный тренер «Зоркого» Сергей Юран считает, что играть против сборной Франции первым номером опрометчиво. По его словам, сборная России в матче французами может рассчитывать на ничью, если будет действовать с максимальной самоотдачей.
— При всем уважении к сборной России класс французов более высокий. Играть с ними на встречных курсах, первым номером, равносильно харакири, — приводит русскоязычная версия сайта УЕФА слова Юрана. — Но это не значит, что надо войти в ворота и отбиваться.
Необходимо действовать компактно, сдержанно, стараться провести быструю атаку, забить со «стандарта», не позволять оппонентам спокойно работать с мячом. Главное — заранее не проиграть в психологии, не думать: «Это же французы, мы не сможем». Если выйти с запредельной самоотдачей, показать хорошее движение на протяжении 90 минут, у соперника возникнут сложности и появятся шансы даже победить. Думаю, зацепим ничью — 1:1.
Матч Россия — Франция состоится завтра, 27 марта, стартовый свисток прозвучит в 18.50 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
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