Сергей Юран: «Критикуют сборную России в основном дилетанты»

Бывший нападающий сборных СССР, СНГ и России, ныне главный тренер «Зоркого» Сергей Юран считает, что сборная России планомерно решает свои задачи по подготовке к чемпионата миру-2018. По его словам, в национальную команду следует вернуть нападающего Артема Дзюбу.

— Ругают сборную в основном дилетанты. Какой в этом смысл? — приводит русскоязычная версия сайта УЕФА слова Юрана. — Идет подготовка к чемпионату мира, тренер планомерно решает свои задачи. К тому же выбор у него невелик, из-за травм «вылетел» целый ряд футболистов.

Федор Смолов не в той форме, к которой мы привыкли в течение двух предыдущих сезонов. Зато снова забивает Дзюба. Понимаю, у него что-то случилось с Черчесовым. При обилии нападающих еще можно допустить тренерское «я». Но поколение Кержакова и Аршавина ушло. Ради общего дела стоит вернуть Артема в национальную команду. То же самое с обороной. У нас не Германия, где можно выбирать из десяти-пятнадцати защитников. Не приглашать же кого-то из первого дивизиона.

Напомним, на домашнем мировом первенстве, которое пройдет с 14 июня по 15 июля, сборная России на групповом этапе сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.