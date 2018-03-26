Ещё
Сергей Юран: «Критикуют сборную России в основном дилетанты»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Юран: «Критикуют сборную России в основном дилетанты» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Бывший нападающий сборных СССР, СНГ и России, ныне главный тренер «Зоркого» Сергей Юран считает, что сборная России планомерно решает свои задачи по подготовке к чемпионата миру-2018. По его словам, в национальную команду следует вернуть нападающего Артема Дзюбу.
— Ругают сборную в основном дилетанты. Какой в этом смысл? — приводит русскоязычная версия сайта УЕФА слова Юрана. — Идет подготовка к чемпионату мира, тренер планомерно решает свои задачи. К тому же выбор у него невелик, из-за травм «вылетел» целый ряд футболистов.
Федор Смолов не в той форме, к которой мы привыкли в течение двух предыдущих сезонов. Зато снова забивает Дзюба. Понимаю, у него что-то случилось с Черчесовым. При обилии нападающих еще можно допустить тренерское «я». Но поколение Кержакова и Аршавина ушло. Ради общего дела стоит вернуть Артема в национальную команду. То же самое с обороной. У нас не Германия, где можно выбирать из десяти-пятнадцати защитников. Не приглашать же кого-то из первого дивизиона.
Напомним, на домашнем мировом первенстве, которое пройдет с 14 июня по 15 июля, сборная России на групповом этапе сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.
Спорт-Экспресс: последние новости
Куратор женских команд России: "Жаль, что Кошелева пропустит чемпионат мира. Это огромная потеря" М'Вила может покинуть "Сент-Этьен" летом Шкртел из-за попадания мяча в голову потерял сознание
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас42
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Плющенко обратился к Загитовой157
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение