Не открывайте дверь мошенникам

Мошенники ходят по квартирам, представляясь в некоторых случаях сотрудниками Пенсионного фонда

Отделение Пенсионного фонда РФ по Карелии информирует о том, что под предлогом страхования пенсий к пожилым людям приходят некие граждане, которые могут представляться сотрудниками Пенсионного фонда или страховыми агентами.

Просим быть бдительными и не пускать таких людей в квартиры пожилых людей. Сотрудники Пенсионного фонда России не ходят по домам! Если такие «специалисты» появились на вашем пороге, это мошенники. В таких случаях просьба обращаться в правоохранительные органы

— заявили в пресс-службе ПФР.

Несмотря на то, что ОПФР уже предупреждало граждан о таком способе обмана, подобные случаи продолжают происходить. Так, в Пенсионный фонд по Карелии обратилась дочь пенсионерки. Она рассказала, что 13 марта в 11.00 к ее матери, пенсионерке 1936 года рождения, пришла женщина, представившаяся страховым агентом.

Воспользовавшись случаем, она вошла в квартиру, закрыла дверь и без приглашения прошла в комнату, потребовав у пожилой женщины пенсионное удостоверение, справку об инвалидности, под предлогом того, что нужно застраховать пенсию. Пенсионерка отказалась, но предъявила квитанции по оплате ЖКХ, где были вписаны номера документов, которые мошенница переписала себе, сославшись на то, что это нужно для страховки, так как с 1 апреля будет прибавка к пенсии. Далее предложила принести все купюры, находящиеся у пенсионерки, дабы переписать их номера для страховки. Но хозяйка квартиры настоятельно попросила женщину уйти, и в итоге та покинула квартиру. Пожилой человек разволновался, но обратиться в полицию не смог. Она не запомнила лица мошенницы и не смогла бы ее описать.

Обращаемся с просьбой ни в коем случае не открывать дверь незнакомым вам людям и обязательно предупредить своих родителей о подобных случаях,

— попросили в Пенсионном фонде.