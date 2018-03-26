«Боруссия» продлила контракт с Цорком. Он находится в системе клубе уже 40 лет

Дортмундская «Боруссия» объявила о продлении контракта со спортивным директором Михаэлем Цорком , сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение с 55-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2021 года.

Напомним, Цорк присоединился к дортмундцам в 1978 году. Вначале он играл за юношескую команду (1978-1971), затем играл за основной состав (1991 по 1998). В составе клуба он стал двукратным чемпионом Германии и победителем Лиги чемпионов.

Должность спортивного директора «Боруссии» он занял в 1998 году, когда завершил карьеру игрока.