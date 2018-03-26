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Сергей Зубов: «В „Сочи“ точечные изменения будут 100 процентов»
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Сергей Зубов: «В „Сочи“ точечные изменения будут 100 процентов» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов в интервью пресс-службе КХЛ отметил, что в ближайшее время «леопарды» проведут двухнедельный сбор в Сочи. Специалист также добавил, что в команде планируются точечные изменения.
— Каковы сейчас планы команды до окончания сезона?
— Мы проведем двухнедельный сбор в Сочи, поработаем над нашими кондициями, а потом ребята отправятся в отпуск.
— А планы на следующий сезон уже есть? Насколько серьезные изменения ждут команду?
— Точечные изменения будут 100 процентов. Опять же, мы будем смотреть на наши возможности и из этого исходить. Мы постараемся сохранить многих ребят, которые показали и доказали нам, что имеют право играть в этой команде.
— Чему вас научил прошедший сезон?
— Придерживаться той же линии, которую мы наметили, как тренерский штаб, и не отходить от нее.
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