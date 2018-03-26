Ещё
Видео. 4 россиян отправятся на чемпионат мира по скоростной сборке кубика Рубика
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео. 4 россиян отправятся на чемпионат мира по скоростной сборке кубика Рубика 

Чемпионат.com 2 часа назад
В Москве прошёл национальный отборочный этап чемпионата мира по скоростной сборке кубика Рубика — Red Bull Rubik’s Cube.
В дисциплине «спидкубинг» первенствовал 19-летний Дмитрий Добряков из Санкт-Петербурга, собравший кубик за 7,962 секунды. В категории «Сборка одной рукой» не было равных 16-летнему Андрею Че из Москвы. Его результат — 12,943 секунды. В «Рескрамбле» (игрокам необходимо быстрее всех повторить определённую сборку кубика) победил 21-летний москвич Дмитрий Анискин — 30,128 секунды, а в «Спидкубинге» среди женщин быстрейшей стала 17-летняя москвичка Ирина Дробитько — 10,225 секунды.
Победители каждой дисциплины представят Россию на международном финале, который пройдёт 22-23 сентября 2018 года в Бостоне.
Видеообзор соревнований доступен на «Чемпионате».
Чемпионат.com: последние новости
«Анжи» в контрольном матче проиграл команде из второго дивизиона России Шкртел потерял сознание после попадания мяча в голову в матче с Таиландом Букмекеры оценили шансы Промеса забить в матче Португалия — Нидерланды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас42
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Плющенко обратился к Загитовой157
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение