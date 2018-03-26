Видео. 4 россиян отправятся на чемпионат мира по скоростной сборке кубика Рубика

В Москве прошёл национальный отборочный этап чемпионата мира по скоростной сборке кубика Рубика — Red Bull Rubik’s Cube.

В дисциплине «спидкубинг» первенствовал 19-летний Дмитрий Добряков из Санкт-Петербурга, собравший кубик за 7,962 секунды. В категории «Сборка одной рукой» не было равных 16-летнему Андрею Че из Москвы. Его результат — 12,943 секунды. В «Рескрамбле» (игрокам необходимо быстрее всех повторить определённую сборку кубика) победил 21-летний москвич Дмитрий Анискин — 30,128 секунды, а в «Спидкубинге» среди женщин быстрейшей стала 17-летняя москвичка Ирина Дробитько — 10,225 секунды.

Победители каждой дисциплины представят Россию на международном финале, который пройдёт 22-23 сентября 2018 года в Бостоне.

Видеообзор соревнований доступен на «Чемпионате».