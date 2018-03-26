Алипио: «Реал» знал о воспалении в колене, но отказался меня лечить"

Полузащитник «Форталезы» Алипио рассказал о европейском этапе своей карьеры. Он подписал контракт с "Реалом" в 16 лет, но не сыграл ни одного матча. Далее он выступал за «Бенфику»​ (ни одного матча из-за травм), «Омонию»​ (21 игра) и «Аполлон» (восемь выходов на поле), после чего вернулся в Бразилию.

— Когда «Реал» подписывал меня, все знали, что у меня тендинит правого колена, но они не дали мне никакого лечения, — приводит Marca слова Алипио. — Мне пришлось лечиться самому, используя противовоспалительные средства.

Я поехал в аренду на Кипр, где у меня были проблемы с тренером. Затем я отправился в Грецию, но мне трудно было адаптироваться к языку, что привело к депрессии.

У меня был хороший момент в карьере, когда доказал, что могу выступать на высоком уровне, но с из-за коленей я не мог развиваться физически. В Испании мой мир ограничивался футболом. У меня не было ни семьи, ни друзей. Я жил ради футбола, но это было безрадостно.