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Инспектор ФИФА о стадионе «Калининград»: Была проделана огромная работа
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Инспектор ФИФА о стадионе «Калининград»: Была проделана огромная работа 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
ФИФА высоко оценила калининградский стадион Чемпионата мира по футболу. Сегодня, 26 марта, состоялся итоговый визит комиссии из футбольной организации. Официально арена, построенная к мундиалю, введена в эксплуатацию. Возведение стадиона началось три года назад. При его строительстве было забито более 12 000 свай.
Колин Смит, директор департамента по проведению соревнований и мероприятий ФИФА:
— По всем аспектам была проделана огромная работа. Еще много работы предстоит сделать в течение 4-6 недель, чтобы наилучшим образом представить Калининград перед лицом мировой общественности.
Первая проверка на прочность уже совсем скоро — 11 апреля на новом поле калининградская «Балтика» примет самарские «Крылья Советов». На эту игру билеты буквально смели в пятницу и сегодня. Такого ажиотажа на матчи нашего клуба ещё не было. И сегодня же губернатор распорядился до конца недели дополнительно напечатать ещё пять тысяч.
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