Инспектор ФИФА о стадионе «Калининград»: Была проделана огромная работа

ФИФА высоко оценила калининградский стадион Чемпионата мира по футболу. Сегодня, 26 марта, состоялся итоговый визит комиссии из футбольной организации. Официально арена, построенная к мундиалю, введена в эксплуатацию. Возведение стадиона началось три года назад. При его строительстве было забито более 12 000 свай.

Колин Смит , директор департамента по проведению соревнований и мероприятий ФИФА:

— По всем аспектам была проделана огромная работа. Еще много работы предстоит сделать в течение 4-6 недель, чтобы наилучшим образом представить Калининград перед лицом мировой общественности.

Первая проверка на прочность уже совсем скоро — 11 апреля на новом поле калининградская «Балтика» примет самарские «Крылья Советов». На эту игру билеты буквально смели в пятницу и сегодня. Такого ажиотажа на матчи нашего клуба ещё не было. И сегодня же губернатор распорядился до конца недели дополнительно напечатать ещё пять тысяч.