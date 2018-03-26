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В Войковском открыт набор детей на занятия по художественной гимнастике
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В Войковском открыт набор детей на занятия по художественной гимнастике 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
В расположенном на Ленинградском шоссе спортивном комплексе «Динамо» на Водном стадионе объявлен набор малышей в группу начальной подготовки по художественной гимнастике. Возраст детей — от трех до шести лет.
— Занятия ведет мастер спорта по художественной гимнастике, тренер Кристина Клягина, — сообщила координатор-куратор группы Валерия Рототаева.
Занятия проходят по вторникам и четвергам с 10.30 до 11.30 в зале единоборств на третьем этаже спорткомплекса. Записаться можно по телефону 8 (916) 676-39-11.
Адрес спортивного комплекса «Динамо» на Водном стадионе: Ленинградское шоссе, д.39, стр.53. (ео)
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