В Войковском открыт набор детей на занятия по художественной гимнастике

В расположенном на Ленинградском шоссе спортивном комплексе «Динамо» на Водном стадионе объявлен набор малышей в группу начальной подготовки по художественной гимнастике. Возраст детей — от трех до шести лет.

— Занятия ведет мастер спорта по художественной гимнастике, тренер Кристина Клягина, — сообщила координатор-куратор группы Валерия Рототаева.

Занятия проходят по вторникам и четвергам с 10.30 до 11.30 в зале единоборств на третьем этаже спорткомплекса. Записаться можно по телефону 8 (916) 676-39-11.

Адрес спортивного комплекса «Динамо» на Водном стадионе: Ленинградское шоссе, д.39, стр.53. (ео)