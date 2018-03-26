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США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение ЧМ по футболу в 2026 году
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США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение ЧМ по футболу в 2026 году 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
ТАСС, 26 марта. США, Канада и Мексика подали объединенную заявку в Международную федерацию футбола (ФИФА) на проведение чемпионата мира в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Также заявку на проведение мирового первенства в ФИФА отправило Марокко.
Как ранее сообщал президент ФИФА Джанни Инфантино, голосование о месте проведения чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет в открытом режиме в июне на конгрессе в Москве.
Чемпионат мира по футболу 2026 года станет первым, в котором примут участие 48 команд. Они будут разделены на 16 групп, в каждой из которых по две лучшие команды выйдут в плей-офф.
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