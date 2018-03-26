Глава Химок 27 марта выступит в эфире телеканала «360»

Во вторник, 27 марта, глава городского округа Химки Дмитрий Волошин выступит в эфире телеканала «360 Химки» в рамках традиционного разговора с жителями муниципалитета. Прямая трансляция начнется в 18:00.

Жители Химок смогут задать интересующие их вопросы, а также обсудить проблемы, касающиеся всех сфер жизни, начиная с социальной поддержки и заканчивая капитальным ремонтом и медициной.

Вопросы главе округа можно задать в социальных сетях Instagram, Facebook, «ВКонтакте» с помощью хештега #вопросглаве, а также на странице филиала «360 Химки» во «ВКонтакте» — трансляция эфира будет вестись и там. Телефон прямого эфира: 8 (977) 50−20−360.

Если вы хотите поделиться хорошими новостями или рассказать о проблемах вашего города, снимите на телефон свое обращение к главе и отправьте на электронный адрес

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@360tv.ru. Во время записи важно представиться и держать телефон горизонтально. Телеканал «360 Химки» собирает все сообщения и направляет их на обработку в администрацию городского округа Химки.