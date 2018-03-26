Бекхэм хочет видеть в своем клубе Анчелотти, Роналду и Руни 

Дэвид Бекхэм, который стал владельцем клуба из Майями, принятого в состав MLS, хочет предложить пост главного тренера команды Карло Анчелотти, утверждает Sun. Также в команду он намерен пригласить Криштиану Роналду из "Реала" и Уэйна Руни из «Эвертона».
Сообщается, что помимо Анчелотти, экс-полузащитник сборной Англии также рассматривает кандидатуры бывшего наставника сборной США Брюса Арену и главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Бекхэм рассчитывает, что его клуб, у которой еще нет названия и стадиона, проведет свой первый сезон в MLS в 2020 году.