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Бекхэм хочет видеть в своем клубе Анчелотти, Роналду и Руни
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Бекхэм хочет видеть в своем клубе Анчелотти, Роналду и Руни 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Дэвид Бекхэм, который стал владельцем клуба из Майями, принятого в состав MLS, хочет предложить пост главного тренера команды Карло Анчелотти, утверждает Sun. Также в команду он намерен пригласить Криштиану Роналду из "Реала" и Уэйна Руни из «Эвертона».
Сообщается, что помимо Анчелотти, экс-полузащитник сборной Англии также рассматривает кандидатуры бывшего наставника сборной США Брюса Арену и главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Бекхэм рассчитывает, что его клуб, у которой еще нет названия и стадиона, проведет свой первый сезон в MLS в 2020 году.
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