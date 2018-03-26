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РФС отложил вынесение решения по делу о задолженности перед игроками и тренерами «Кубани»
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РФС отложил вынесение решения по делу о задолженности перед игроками и тренерами «Кубани» 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 26 марта. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) отложила рассмотрение заявлений футболистов и тренеров краснодарской «Кубани» о применении санкций за невыплату клубом задолженности.
"Рассмотрение заявлений было отложено до окончания производства в 15-м апелляционном арбитражном суде по обжалованию судебных актов Арбитражного суда Краснодарского края, в соответствии с которыми клубу «Кубань» было запрещено исполнять решения палаты РФС по разрешению споров о погашении задолженности перед субъектами футбола", — говорится в сообщении РФС.
РФС в качестве меры наказания запретил «Кубани» выплачивать долги перед игроками и тренерами из-за банкротства клуба. Новая дата заседания палаты по разрешению споров РФС будет определена позднее.
В нынешнем сезоне первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Кубань» занимает 12-е место, набрав 34 очка.
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