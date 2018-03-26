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Фанаты не оценили фото Рудковской и Плющенко
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Фанаты не оценили фото Рудковской и Плющенко 

Рамблер 33 минуты назад
Фото: Eva.ru
Хотя снимок был сделан одним из лучших фотографов мира.
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