Бесплатные автобусы будут доставлять зрителей матча Россия — Франция до стадиона «Санкт-Петербург»

Зрители матча Россия — Франция смогут добраться от станций метро до стадиона «Санкт-Петербург» на 85 бесплатных автобусах. Встреча пройдет завтра, 27 марта, начало — в 18.50 по московскому времени.

— Для зрителей футбольного матча между сборными командами России и Франции будет организовано движение бесплатных шаттлов. Для комфортных поездок от станций метро до Крестовского острова будут курсировать 85 двухсекционных автобусов, — сообщили ТАСС в пресс-службе транспортного предприятия Петербурга «Пассажиравтотранс».

Отмечается, что автобусы будут ходить по трем дополнительным маршрутам с 15.50 мск до начала матча в 18.50 мск от станций метро «Петроградская» (маршрут S3), «Выборгская» (маршрут S4) и «Чкаловская» (маршрут S5) до стадиона. Также автобусы будут развозить болельщиков обратно до метро после окончания игры в течение двух часов.