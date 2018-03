Фоторепортер «Россия сегодня» провел мастер-классы в Белоруссии

МИНСК, 26 мар — РИА Новости . Специальный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», обладатель престижной World Press Photo 2016 года, Владимир Песня открыл серию мастер-классов в Минске и Гродно. Главной темой встреч с начинающими и опытными журналистами и фотографами станут спорт и политика в объективе фотокамеры. Есть ли запретные темы в фотожурналистике? Как расположить к себе героя съемки? Что делает кадр уникальным, а что — проходным? Об этом и многом другом Владимир Песня расскажет посетителям открытых лекций на площадке Белорусского ГУ (ул. Кальварийская, 9) и Гродненского ГУ имени Я. Купалы (ул. Ожешко 22) с 26 по 28 марта.

rightСпециальный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», лауреат World Press Photo Владимир Песня: «Такие встречи полезны для фотографа, ведь обычно мы не видим реакцию зрителя на свои кадры, которые попадаются им в бумажных или электронных СМИ. Соцсети немного помогают, но ничто не может заменить живое общение. Ты показываешь фотографии — и тут же получаешь непосредственную реакцию, иногда даже разгораются дискуссии. И это хорошо в первую очередь для самого автора: есть возможность увидеть свою работу под другим углом. Думаю, и гости подобных встреч узнают для себя много нового о фотографической „кухне“».

Мастер-классы пройду в рамках тематических проектов Международного медиа-клуба Format A3. Площадка клуб открыта для общения журналистов, политиков, представителей интеллектуальной и творческой элиты в России и за её ближайшими пределами — в странах СНГ и Балтии.

Специальный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Владимир Песня — лауреат международных и российских конкурсов, обладатель фотографического «Оскара», премии World Press Photo 2016 года в номинации «Спортивные истории». Участник множества фотовыставок, в том числе 8 персональных.

Фотослужба МИА «Россия сегодня»

Фотослужба является одним из самых динамично развивающихся подразделений агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, что позволяет создавать новые тренды в фотожурналистике. Следуя одной из основных целей агентства по обеспечению оперативной доставки фотоинформации из всех регионов мира, дирекция осуществляет фотоподдержку глобальных мировых и российских событий в области политики, экономики, культуры и спорта.

rightФотослужба МИА «Россия сегодня» поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска «Блиц» позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.

Фотослужба МИА «Россия сегодня» была фотохост-агентством таких государственно-значимых и деловых мероприятий последних лет, как 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, саммит G-20 в 2013 году, саммит АТЭС-2012, ПМЭФ — 2011 и 2010 годах. А также была фотохост-агентством мировых и региональных спортивных мероприятий — Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи, Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани.

Фотокорреспонденты МИА «Россия сегодня» — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве «Серебряная камера»; Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики «Энергия побед».