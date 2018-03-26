Пятеро воспитанников южноуральского хоккея вошли в состав сборной на юниорский ЧМ

В расширенный состав сборной игроков до 18 лет для подготовки к юниорскому чемпионату мира вошли пятеро воспитанников южноуральской школы хоккея. Национальная команда приступила к учебно-тренировочному сбору, сообщили в Федерации хоккея России.

Для участия в сборе в подмосковном Новогорске тренерский штаб во главе с Александром Зыбиным вызвал 28 хоккеистов: трёх вратарей, 10 защитников, 15 нападающих.

— Среди них воспитанники южноуральской школы хоккея Никита Охотюк, Богдан Жиляков, Александр Жабреев, Никита Рожков и Павел Дорофеев , — уточнила пресс-секретарь регионального Минспорта Ксения Клепинина.

Сборы в Новогорске продлятся до 11 апреля. Затем команда отправится в Челябинск, где проведёт недельный тренировочный лагерь перед стартом юниорского ЧМ. До начала турнира 14 апреля наша команда проведёт матч против юниорской сборной Белоруссии, 16 апреля — против Швеции.

Юниорский ЧМ пройдёт с 19 по 29 апреля в Челябинске и Магнитогорске. Соревнования примут ледовые арены «Трактор» и «Металлург». Полуфинальные матчи и финал состоятся в Челябинске.

Сборная России U18 сыграет в группе «B» (в Челябинске). Соперниками россиян станут сборные Финляндии, Словакии, Чехии и Франции. В группе «А» сыграют сборные США, Швеции, Канады, Швейцарии и Белоруссии (в Магнитогорске).

Приобрести абонементы и билеты можно на билетном сайте чемпионата, в кассах ледовых арен «Трактор» и «Металлург», на сайте хоккейных клубов «Трактор» и «Металлург», в Городских зрелищных кассах, сайтах Kassy.ru и Kassir.ru. Кроме того, для покупки билетов на чемпионат разработано специальное мобильное приложение, которое доступно в официальных магазинах Google Play и App Store. В поиске приложение можно найти по названию U18 IHWC 2018. Информацию о всех точках продаж билетов и расписание чемпионата можно найти на сайте U18hockey.ru.

Напомним, предстоящему чемпионату мира по хоккею среди юниоров был посвящён главный ледовый городок Челябинска на площади Революции.

Было также принято решение обновить к началу соревнований Дворец спорта «Юность», а именно — сменить трибуны и защитное стекло. В январе Челябинскую область посетили представители Международной федерации хоккея на льду (IIHF) и Федерации хоккея России (ФХР) — они оценили, готов ли Южный Урал принять чемпионат мира U18.