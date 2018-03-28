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Кремль пообещал ответные меры странам, выславшим российских дипломатов
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Кремль пообещал ответные меры странам, выславшим российских дипломатов 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Россия подготовит ответные меры для стран, принявших решение о высылке российских дипломатов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ожидать стоит своевременно, все будет сделано таким образом, чтобы это отвечало интересам Российской Федерации", — заявил Песков на вопрос, стоит ли ожидать ответа РФ тем странам, которые выслали российских дипломатов, и когда ожидать этого решения.
Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, Прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада в понедельник приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Сергея Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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