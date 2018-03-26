Массовая высылка российских дипломатов ударила по рублю 

Рубль растерял часть роста к доллару и перешел к снижению против евро на фоне высылки Российских дипломатов из некоторых западных стран, свидетельствуют данные торгов.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриель подтвердил высылку из страны четырех российских дипломатов. Также о высылке дипломатов из России сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. До этого 60 российских дипломатов решили выслать США.
Напомним, ЕС в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля также может принять некоторые меры против России. Также сообщалось, что аналогичные меры могут предпринять как минимум 10 европейских стран.