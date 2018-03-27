Снежный ком: высылка российских дипломатов как пролог к экспроприации

Королевство кривых зеркал, в котором дальше нужно как-то жить, свыкаясь с абсолютно иной реальностью, близкой к виртуальной. Таков наш новый дивный мир, контуры которого очерчивает Запад. Правил больше нет, логика не нужна, доказательства ничтожны, причинно-следственные связи разорваны, договоренности и нормы теряют силу. Эпопея с массовой высылкой российских дипломатов — это своеобразная реперная точка, красная линия, от которой придется вести отсчет дальнейшим международным отношениям. Их новому формату, напоминающему мерцающий на пустынном горизонте блеклый мираж.

Около полутора десятков стран Евросоюза солидаризировались с покидающей это славное образование Великобританией, так и не сумевшей предоставить миру веских (да и не веских тоже) доказательств причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери. К ним присоединилась Австралия, Украина — куда ж без нее — и ряд других государств. Приняв решение выслать российских дипломатов и других специалистов, якобы даже шпионов, они продемонстрировали единство и сплоченность. Но не единство в разуме, а единство в абсурде. США, что не удивительно, и тут выступили более чем «убедительно», едва ли не превысив суммарное число подлежащих высылке из европейских стран сотрудников российских дипмиссий. Всего из Соединенных Шатов домой поедут 48 дипломатов.

Более того, будет закрыто генконсульство России в Сиэтле. Но самое главное — та же участь постигнет еще и 12 сотрудников российской миссии при ООН , главной международной организации со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Что это, если не вопиющее злоупотребление Америки как государства? Речь-то в данном случае идет не о двусторонних отношениях. Скорее это похоже на грубый и сознательный подрыв самой возможности поиска консенсуса на важнейшей ооновской площадке. И, похоже, это только «первые ласточки», запущенные обновленной командой Трампа, в которой ключевую роль стали играть ястребоголовые. Такие как экс-директор ЦРУ , а ныне госсекретарь Майк Помпео или новый советник президента по национальной безопасности Джон Болтон — один из авторов вторжения в Ирак в начале нулевых, а также сторонник активного противостояния с теми, кто назначен врагами США.

Впрочем, далеко не все разделили позицию Штатов и их европейских подопечных. К примеру, Турция никого высылать не будет. Словакия тоже. Останутся российские дипломаты в полном составе в Вене. И даже далекая Новая Зеландия, относящаяся, безусловно, к англосаксонскому миру, решила не идти на столь экстраординарные меры. Так что тотального единства Вашингтону и Лондону добиться все-таки не удалось. Но мир все равно видоизменяется опережающими темпами. Конкретные новости дня сегодняшнего выглядят так: «Словакия и Новая Зеландия решили не высылать российских дипломатов». То есть их бездействие в этом вопросе — это уже новость. А обмен дипломатическими ударами — обыденность. И те, кто остается в стороне от антироссийского тренда, выглядят чуть ли не белыми воронами, рискующими своим имиджем. Это и есть королевство кривых зеркал. Русофобия — нынешняя причудливая мода, странный стиль, демонстрация принадлежности к некой высшей касте хозяев мира.

В этой дипломатической эпопее как-то подзатерялась информация несколько иного рода, которая, возможно, и есть отправная точка в истории со Скрипалями и дальнейшими шагами Лондона. Великобритания выдала ордера на арест «сомнительного» российского имущества. Искусственно сформированный политический момент как нельзя более соответствует случаю. Не секрет, что в королевстве много российских по происхождению денег, объектов недвижимости и иных активов, принадлежащих гражданам Российской Федерации. Даже очень много. А Лондону крайне нужны деньги. Большие деньги. В частности, чтобы заплатить ЕС за Brexit. Да и вообще лучше входить в новую, самостоятельную жизнь с хорошо набитым кошельком. Каким он был, например, у британских флибустьеров три-четыре века назад. История, знаете ли. Она ведь иногда повторяется. Только в иных формах. Некоторые из них носят просто сюрреалистический характер. Политика политикой, но миром правят деньги, а никакой не здравый смысл. И политика у денег, увы, в прямом подчинении.

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