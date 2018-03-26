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Концовку Far Cry 5 можно увидеть спустя 10 минут от начала игры
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Концовку Far Cry 5 можно увидеть спустя 10 минут от начала игры 

GameGuru 44 минуты назад
Фото: GameGuru
Кажется, уже традицией стала возможность завершить игры серии Far Cry всего за 10 минут. Если вспомнить, Far Cry 4 могла подарить нам финальные титры в начале после незамысловатого действия: нужно дождаться главного антагониста, когда тот уходит, а не сбежать. В этом случае, всем, кто не знает о таком исходе событий, можно хвастаться самым быстрым «спидраном» игры.
Far Cry 5 решила не отставать от предшественницы. Ломающая всю драматургию «концовка в начале», будет доступна если не надевать наручники на Иосифа Сида. В таком случае, один из напарников развернет отряд в сторону выхода, аргументируя действие возможностью выжить. В противном случае, вас ждут десятки часов борьбы за изничтожение культа.
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