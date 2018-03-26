Илья Самсонов: «Никаких решений насчет отъезда в НХЛ я не принимал»

Вратарь «Металлурга» Илья Самсонов сообщил, что пока не определился с будущим. Напомним, одним из вариантов продолжения карьеры Самсоновым является «Вашингтон», задрафтовавший его в первом раунде драфта-2015 под общим 22-м номером.

— Они мне сделали квалификационное предложение. Мы это обсуждали. Решать будем потом.

— Изначально вы вроде бы собирались в «Вашингтон» в следующем сезоне.

— Кто так говорил?

— Разве не это обсуждалось на встрече с Брайаном Маклелланом

— Мы просто ужинали. Ничего конкретного не обсуждалось. И никаких решений насчет отъезда я не принимал.

— Но вы уже что-то для себя решили?

— У меня контракт до 30 апреля. Еще целый месяц работать. Сейчас будем здесь тренироваться. Сборная еще. А дальше — посмотрим.

— Так вы едете в сборную? Значит, со здоровьем все в порядке?

— Со здоровьем не все в порядке. Посмотрим, как восстановление. (Игорь ЕРОНКО)