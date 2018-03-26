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Илья Самсонов: «Никаких решений насчет отъезда в НХЛ я не принимал»
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Илья Самсонов: «Никаких решений насчет отъезда в НХЛ я не принимал» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Вратарь «Металлурга» Илья Самсонов сообщил, что пока не определился с будущим. Напомним, одним из вариантов продолжения карьеры Самсоновым является «Вашингтон», задрафтовавший его в первом раунде драфта-2015 под общим 22-м номером.
Геннадий Величкин говорит, что предложил вам новый контракт.
— Они мне сделали квалификационное предложение. Мы это обсуждали. Решать будем потом.
— Изначально вы вроде бы собирались в «Вашингтон» в следующем сезоне.
— Кто так говорил?
— Разве не это обсуждалось на встрече с Брайаном Маклелланом?
— Мы просто ужинали. Ничего конкретного не обсуждалось. И никаких решений насчет отъезда я не принимал.
— Но вы уже что-то для себя решили?
— У меня контракт до 30 апреля. Еще целый месяц работать. Сейчас будем здесь тренироваться. Сборная еще. А дальше — посмотрим.
— Так вы едете в сборную? Значит, со здоровьем все в порядке?
— Со здоровьем не все в порядке. Посмотрим, как восстановление. (Игорь ЕРОНКО)
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