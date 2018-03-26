В Саратове обнаружили крупную партию запрещенных груш из Польши 

Во время рейда на одном из крупных рынков Саратова специалисты Россельхознадзора, таможни и полицейские нашли подозрительные груши. Продукцию растительного происхождения, запрещенную к ввозу на территорию России изъяли и отправили на исследование.
Если верить маркировке на паллетах и упаковочной таре, 265 кг груш поступили из Польши. Как напомнили в региональном управлении Россельхознадзора, продукция из страны Евросоюза запрещена в настоящий момент к ввозу в Россию. Партию изъяли из оборота, а коробки опломбировали. Затем все изъятые груши отправили под колеса трактора на полигоне бытовых отходов в Энгельсе, сообщает региональное управление Россельхознадзора.