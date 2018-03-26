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Пенсионеры постреляют из электронного ружья на Вагоноремонтной
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Пенсионеры постреляют из электронного ружья на Вагоноремонтной 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Окружные соревнования в рамках «Спартакиады пенсионеров города Москвы» состоятся 29 марта в ФОК по адресу ул. Вагоноремонтная, д.2, корп. 2. Принять участие в спортивной эстафете приглашают мужчин и женщин от 55 лет и старше.
Участники разделятся на команды по четыре человека — по два мужчины и по две женщины в каждой. Эстафета пройдёт в четыре этапа: 1) стрельба из электронного ружья, 2) ведение баскетбольного мяча, 3) бросок мяча в баскетбольное кольцо, 4) передача эстафеты другому участнику.
Регистрация участников начнётся в 10.30, соревнования стартуют в 11.00. Организаторы обращают внимание, что все участники обязательно должны иметь при себе паспорт и сменную обувь.
Подробная информация по телефону 8 (926) 609-38-23. (то)
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