Пенсионеры постреляют из электронного ружья на Вагоноремонтной

Окружные соревнования в рамках «Спартакиады пенсионеров города Москвы» состоятся 29 марта в ФОК по адресу ул. Вагоноремонтная, д.2, корп. 2. Принять участие в спортивной эстафете приглашают мужчин и женщин от 55 лет и старше.

Участники разделятся на команды по четыре человека — по два мужчины и по две женщины в каждой. Эстафета пройдёт в четыре этапа: 1) стрельба из электронного ружья, 2) ведение баскетбольного мяча, 3) бросок мяча в баскетбольное кольцо, 4) передача эстафеты другому участнику.

Регистрация участников начнётся в 10.30, соревнования стартуют в 11.00. Организаторы обращают внимание, что все участники обязательно должны иметь при себе паспорт и сменную обувь.

Подробная информация по телефону 8 (926) 609-38-23. (то)